Новый Кабмин уйдет в отставку, если не снизит тарифы, - Президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый Кабинет министров должен разработать систему снижения стоимости коммунальных услуг, иначе правительство будет распущено.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».

- Если модели уменьшения стоимости коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что человек получает — пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. Это же вопрос. И такая структурная проблема, структурная задача ставится новому правительству. Смотри, коммуналка может быть такой же — рыночные цены, прочее, тогда увеличиваем пенсии, субсидии, зарплаты. Мы говорим про процент, не может человек платить за коммуналку 50, 60, 70, 80 или 90% от суммы, которую он получает, — отметил он.

Похожая ситуация, утверждает Зеленский, наблюдается и с кредитами для населения.

- Такая же история готовится по поводу кредитования. Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 2020 году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Потому что я понимаю, что такое 17—18%. Просто невозможно выплатить такой кредит, — подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам нового созыва и призвал к продуктивной работе над реформами, а не писать много СМСок, устраивать споры и драки или кнопокадавить. Также он подчеркнул, что у Рады этого созыва есть возможность войти в учебники как самый эффективный парламент или же он через год распустит нардепов.