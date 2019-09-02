Российская делегация в течение сентября будет возглавлять Совбез ООН

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Российская делегация будет председательствовать в Совете безопасности Организации объединенных наций в течение сентября.

Об этом пишет ООН в Twitter.

«На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ», — говорится в сообщении.

16 июля Совет безопасности ООН на своем заседании обсуждал украинский закон о языке, который в тот день вступил в силу. Заседание было инициировано делегацией России.

На заседании страны ЕС напомнили России о ее обязательствах освободить украинских моряков и осудили убийство украинских медиков на Донбассе.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. До этого, украинские депутаты из ПАСЕ выдвигали официальные обвинения в адрес председателя ПАСЕ Лилиан Мори. Она продвигала идею возвращения России к ассамблее.

Роман Свиридов

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