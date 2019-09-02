Генпрокурор Рябошапка уволил руководителя военной прокуратуры Матиоса

Генеральный прокурор Русла Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По приказу Рябошапки Матиос исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

«В понедельник, 2 сентября, руководствуясь Законом Украины «О прокуратуре», Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, а также на основании письма Министра обороны Украины от 02.09.2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиос. Кроме того, указанным приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направлено в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы», - говорится в сообщении.

Справка: Анатолий Матиос 26 июня 2014 года Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником главного управления процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генеральной прокуратуры Украины. С 26 августа 2014 года - назначен заместителем генерального прокурора Украины - главным военным прокурором. Ранее Матиос был начальником УСБУ во Львовской области. В 2008-2009 годах - начальник УСБУ в Одесской области. В 2009-2010 гг. - первый заместитель ГУ "К" СБУ в Киеве.

Напомним, 29 августа депутаты Верховной Рада назначили Руслана Рябошапку Генеральным прокурором Украины.