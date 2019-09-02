«Не будем превращаться в шоу»: Новый Кабмин будет проводить свои заседания в закрытом режиме

Новый Кабинет министров Украины будет проводить заседания в закрытом от прессы режиме.

Об этом 2 сентября на первом рабочем заседании Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, новая исполнительная власть меняет формат проведения заседаний правительства.

- Мы изменим немного подходы в работе правительства, будет называть вещи своими именами. В частности, хотим открыть свободный проход на территорию Кабмина. Сейчас решаем, как это возможно с точки зрения безопасности. При этом заседание правительства не будет превращаться в шоу. Мы будем выходить к вам (обращаясь к журналистам) после заседаний и рассказывать, какие решения мы приняли. Поэтому я прошу прессу покинуть зал, мы выйдем к вам через час. Сегодня больше организационное заседание. А первым нашим решением будет проект (мы встречались с Аваковым), которым ликвидируется экономический отдел в МВД, чтобы полиция не вмешивалась в деятельность бизнеса. Это было прописано в программе Владимира Зеленского, - сказал Зеленский.