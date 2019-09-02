Рада на предстоящем заседании намерена рассмотреть семь изменений в Конституцию, - Разумков

На первом заседании 2-й сессии Верховной Рады IX созыва планируют отменить депутатскую неприкосновенность и направить в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга, передает «Украинская правда».

- Завтра он будет внесен (проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов). Я уверен, что мы не нарушаем ни один закон. В первом чтении его поддержали 363 нардепов. Я уверен... я надеюсь, что завтра они так же, а может, и больше поддержат эту инициативу, - сказал Разумков.

- Еще в повестке дня будут 7 законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию. Мы должны будем их рассмотреть и направить в Конституционный суд, - добавил спикер.

Народные депутаты должны рассмотреть и направить в КС проекты законов номер 1013 (об отмене адвокатской монополии), 1014 (право для президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ), 1015 (о предоставлении народу права законодательной инициативы), 1016 (по уполномоченных Верховной Рады), 1017 (об уменьшении количества нардепов до 300), 1027 (предлагает лишать нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство), 1028 (по консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады). Для этого нужны 226 голосов.

В свою очередь первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко предполагает, что депутаты могут продолжать работать по ночам, если потребуется.

- Как вы знаете, средний возраст нашей фракции – около 40 лет. В таком возрасте люди еще продуктивны по ночам. Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов. То, что мы видим, что, конечно, другие фракции сходят с дистанции постепенно, ну может, здоровый образ жизни поможет. Посмотрим, как пойдет, если надо будет до ночи, будем до ночи, мы же работаем до исчерпания по повестке дня, - сказал Корниенко.

Корниенко предположил, что на заседании 3 сентября депутаты «меньше задержатся».

При этом, по мнению депутата, во время следующих двух пленарных недель будет «работа нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду», учитывая количество инициатив, которые президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.

Также Корниенко добавил, что изменения в Конституцию будут первыми в повестке дня.

Отметим, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что для голосования в парламенте простым большинством ему достаточно сил фракции «Слуга народа» (254 нардепа). Изменения в Конституцию вносятся голосами 300 нардепов.

Напомним, 2 сентября Зеленский провел совещание с руководством Рады, Кабмина и силовиков. На котором раздал ряд важных поручений.