Кабмин принял решение о переходе с 1 октября на обмен документами в электронной форме

Кабинет министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами с 1 октября 2019 года.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 4 сентября, передает пресс-служба Кабмина.

Таким образом, с 1 октября обмен документами между министерствами и ведомствами будет происходить полностью в электронной форме. К этому времени государственные органы должны провести соответствующие организационные мероприятия в системе обмена документами.

- Ежемесячно государственные органы направляют друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме, — прокомментировал решение правительства министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, введение электронного документооборота сократит время на доставку и обработку документов. Принятое Кабмином решения Дубилет назвал «первым шагом к полноценной цифровизации всего документооборота».

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что с 1 октября Украина должна полностью отказаться от бумажного документооборота. Впоследствии в правительстве уточнили, что откажутся от обмена бумажными документами между ведомствами, а не от бумажного документооборота в целом.