Комиссия Секретариата омбудсмена рекомендовала назначить уполномоченным по защите украинского языка экс-нардепа из Николаева

В Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабмином. Комиссия предложила правительству кандидатуру экс-нардепа от «Народного фронта» Тараса Креминя.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

На рассмотрение комиссии из девяти человек, среди которых - ученые, правозащитники, представители национальных сообществ и сотрудники Секретариата уполномоченного, изначально поступило 14 пакетов документов.

В соответствии со статьей 50 Закона Украины «О защите украинского языка как государственного» к конкурсу допустили 11 кандидатов, которые предоставили документы о наличии высшего образования, владение государственным и английским языками, а также имели опыт правозащитной деятельности и защиты государственного языка, соответствующий образовательный и профессиональный уровне.

«По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне, как Уполномоченному, для представления Кабинета Министров Украины кандидатуру Креминя Тараса Дмитриевича», – написала Денисова.

Напомним, как директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что омбудсмен Денисова назначила члена ВККС по требованию скандального судьи Вовка.