Нацсовет обратился в суд с просьбой аннулировать лицензию для одного из телеканалов Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания направит в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

Соответствующее решение огласила исполняющая обязанности главы Нацрады Ольга Герасимюк, передает «РБК-Украина».

Сообщается, что члены Нацрады единогласно проголосовали за это решение.

- Мы обсудили между собой все детали, учли многие вещи, которые нам показались важными. Вопрос очень сложный и требует взвешенных решений. Национальная рада сделала все, что от нас зависит. Мы применили все наши полномочия, что утвердить данное решение, - отметила Герасимюк.

Также в решении Нацрады говорится, что телеканал в своем эфире допустил разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или ненависти. Таким образом, NewsOne обвинили в нарушении закона о телевидении и радиовещании и закона об информации.

Напомним, ранее в Киеве националисты устроили акцию под офисом «NewsOne» – окна телеканала обрисовали, с митинга вытолкали двух корреспондентов «Страны».