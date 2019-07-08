В Киеве националисты устроили митинг под офисом телеканала «NewsOne» – обстановка спокойная, жгут файеры

Фото - Антон Ходза Представители националистических организаций 8 июля проводят акцию протеста у телеканала «NewsOne» в Киеве.

Об этом сообщает «Левый берег».

У здания телеканала собрались около 250 человек. Они держат плакаты и жгут файеры. Также к офису телеканала приехали два автобуса с полицейскими. Обстановка в целом спокойная, конфликтов на данный момент нет.

«Громадське» сообщает, что под офисом телеканала «NewsOne» около 100 протестующих. В то же время возле телеканала собралось втрое больше охраны. На митинге нет никакой политической символики.

Секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня провели совещание Совета из-за ситуации с телемостом между «NewsOne» и «Россией 24».

«Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства. Дополнительные детали не можем предоставить через секретность», - пояснил Данилюк.

«Ідемо на телеміст!» — під офісом телеканалу NewsOne у Києві влаштували акцію протесту pic.twitter.com/fDfMEE28ON — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 8, 2019

Напомним, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы должен быть направлен на народы двух стран, а не на политиков. После того, как этот телемост вызвал широкий общественный резонанс, телеканал Медведчука решил его отменить, ссылаясь на угрозы, которые якобы поступали его сотрудникам. Генпрокуратура открыла уголовное дело о госизмене из-за планов «NewsOne» провести телемост с «Россией 24». Также в Генпрокуратуре заявили, что телеканал «NewsOne» связан с российским банком, финансирующим войну на Донбассе.