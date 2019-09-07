Кабмин одобрил увольнение главы Харьковской ОГА Светличной и сразу назначил ее обратно на пост

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил проекты решений президента об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Также приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что Юлия Светличная вошла в пятерку самых ответственных глав ОГА, которые выполнили наибольший процент своих обещаний.