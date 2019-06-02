Глава Николаевской ОГА вошел в пятерку антирейтинга ответственности – он не выполнил треть своих обещаний, - СМИ

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко не выполнил 35% своих обещаний и вошел в пятерку рейтинга антиответственности.

Соответствующий рейтинг составил сайт «Слово і Діло».

Сообщается, что в пятерку самых ответственных глав ОГА, которые выполнили наибольший процент своих обещаний попали глава Харьковской ОГА Светличная (выполнила 93% обещаний), глава Днепропетровской ОГА Резниченко (89%), глава Запорожской ОГА Брыль (88%), глава Донецкой ОГА Куць (81%) и глава Закарпатской ОГА Москаль (80%).

«Отметим, что специфика работы губернаторов такова, что они, как правило, дают много обещаний. Светличная с октября 2016 года, когда заступила на должность главы Харьковской ОГА, дала 83 обещания, из которых 77 выполнила и пока ни одного не провалила. Это очень высокий результат. До конца каденции ей нужно реализовать еще 6 обязательств», - пишет издание.

Аналогичными по результативности стали Резниченко – работая с марта 2015 года он дал 104 обещания, из них выполнил 93, Брыль занял должность в 2016 году, дал 59 обещаний, выполнил 52. Куць, занимающий должность главы Донецкой ОГА около года, дал 16 обещаний, из них 13 уже выполнил. Москаль, работающий с 2015 года, дал 49 обещаний, из них выполнил 39.

Пятерку рейтинга антиответственности возглавил председатель Ивано-Франковской ОГА Гончарук. Он провалил 42% обещаний (в должности с сентября 2014). На втором месте по количеству невыполненных обещаний Барна, возглавляющий Тернопольскую ОГА с апреля 2015 года. Он провалил 40% заверений.

Глава Николаевской ОГА Савченко не выполнил 35% обещанного за время каденции (в должности с октября 2016 года). По 32% обещаний провалили руководители Львовской ОГА Синютка (назначен в декабре 2014 года) и Житомирской ОГА Гундич (в должности с октября 2016 года).

Напомним, ранее глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что ждет решения о своей отставке.