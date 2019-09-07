В Минфине Украины заявили о намерении создать Долговое агентство

Украина может создать Долговое агентство, которое позволит более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом.

Об этом на внеочередном заседании правительства 6 сентября заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает пресс-служба Кабмина.

Также министр представила проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», которым предлагается ввести европейскую практику управления государственным долгом и создать Долговое агентство Украины.

Отмечается, что агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

Напомним, глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов считает, что любое понижение налогов будет подталкивать общество к «потреблению», и тем самым стимулировать экономику.