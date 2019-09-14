На Николаевщине повесилась супружеская пара – без опеки временно остались трое детей

В селе Богачовка Кривоозерского района Николаевщины 13 сентября покончила с собой супружеская пара.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, муж и жена имели негативные характеристики и ранее уже высказывали намерение совершить самоубийство. Накануне трагического поступка они употребляли алкоголь. Тела родителей обнаружил их сын-школьник – муж и жена повесились на чердаке.

У них остались трое несовершеннолетних детей, которые после случившегося живут у родственников. Также у супругов есть взрослый 25-летний сын, который сейчас воюет в рядах украинской армии на Донбассе. Ожидается, что скоро он вернется в Николаевскую область и получит опеку над младшими детьми.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с пометкой самоубийство – это стандартная процедура в таких случаях. Полиция выясняет обстоятельства самоубийства.

Напомним, что ранее на Николаевщине 14-летний подросток поссорился с подругой и бросился под поезд.