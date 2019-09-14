В Одессе торжественно встретили освобожденных из плена украинских моряков

В пятницу, 13 сентября, в Одессу прибыли освобожденные из плена украинские экипажи катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу».

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил Украины.

Военных встретили представители национального флота Украины во главе с начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВС Украины вице-адмиралом Андреем Тарасовым, руководство и личный состав Морского командования, военно-морской базы, экипажи кораблей, катеров ВМС ВС Украины, а также волонтеры, священнослужители, представители общественности, родные и близкие.

Начальник штаба – первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов лично поздравил наших военных с возвращением в родные дома и поблагодарил за мужество, выдержку и несокрушимость перед лицом подлого врага.

«С цветами и плакатами встречали пленников Кремля в Одесской области. Россия удерживала украинских военных более девяти месяцев, но за это время ни один из них не признал инкриминируемые им обвинения, тем самым наши собратья стали не просто героями, а символом стойкости и несокрушимости украинского воина, на котором будут воспитываться будущие поколения», – пишет пресс-центр.

Также символическим стал подарок от одесских волонтеров - Флаг Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в знак поддержки развевался на флагштоке у Одесского городского совета. Как отметили военные, это не просто флаг - это олицетворение поддержки всего украинского народа, неоднократно помогала им в трудные минуты во время пребывания в российской тюрьме.

«Но наиболее трогательно приветствовали моряков дети, которые в знак благодарности подарили военным символические кораблики, с которыми на протяжении всего времени украинцы проводили акции в поддержку наших героев. Среди них была и девочка-волонтер Лидия Мышка, которая вручила собственный рисунок, где изображены возвращения катеров ВМС ВС Украины на Родину», – сообщили в ВМС.

Военные раз поблагодарили всех присутствующих за непоколебимую веру в защитников Украины и активную общественную позицию.

Впереди у экипажей катеров заслуженный отдых, после которого военные снова станут в строй украинских ВМС и продолжат выполнять задачи по назначению.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.