Несколько громад Николаевщины не согласны с планом объединения ОТГ – депутаты решили собрать сессию и рассмотреть всех отдельно

Депутаты Николаевского областного совета решили рассмотреть все объединенные территориальные громады отдельно из-за того, что не все согласны с Перспективным планом объединения.

Об этом шла речь в понедельник, 16 сентября, в ходе комиссии Николаевского областного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села, сообщает «Преступности.НЕТ».

По словам главы облсовета Виктории Москаленко, в плане, который предложила областная государственная администрация, все экономически обосновано, но некоторые ОТГ не согласны с предложением.

— В предложении областной администрации были учтены позиции районов, но некоторые считают, что неполноценно учтены. В то же время есть экономически обусловленные предложения и, если брать 90% предложения «один район, одна команда», в плане это искривлено, - сказала Москаленко.

Представитель Широковской ОТГ, сельский глава рассказал, что громада объединилась в 2016 году, в 2017 были проведены выборы. ОТГ развивается, поэтому объединяться с другими не хочет.

— Когда мы увидели Перспективный план, что хотят сделать одну громаду и нас присоединить к Снигиревке, на первой сесссии у меня были фразы – надо, чтоб громада осталась. Мы сделали обращение в областной совет, потом люди сами начали письма писать и на сегодня есть письма от общества, от жителей села, - сельский голова Широковской ОТГ, - сказал сельский глова.

Попросил оставить эту громаду и директор местной школы, отметив, что реформа образования дает свои результаты и финансовые вливания.

представители Широковской ОТГ Юрий Кормышкин

Депутат Юрий Кормышкин, в свою очередь, спросил о перспективах строительства швейной фабрики, которую обещают уже несколько лет. Сельский голова отметил, что в село тяжело «затянуть» кадры. Также выступил представитель Нечаянской ОТГ, отметив, что громада маленькая, но несколько близлежащих сел изъявили желание присоединиться.

— Что-то удалось нам сделать, что-то не удалось, и такая ОТГ с населением 3 тысячи 900 человек не должна функционировать, это укрупненный сельсовет. Но на сегодняшний день есть обращение депутатов Даниловского сельского совета, это Березанский район, который граничит с нами, люди изъявили желание к нам присоединиться, но сельсовет пока этого не видит, - сказал представитель Нечаянской ОТГ.

В то же время Москаленко возмутилась маленьким количеством населения, заявив, что не будет представитель Нечаянской ОТГ утверждать Перспективный план, если в нем будут такие небольшие громады.

— Я не вижу в этом глобального развития. И я отмечала, что, когда мы будем соглашать этот Перспективный план, это будет историческое решение. Я не буду подписывать это решение, когда будут измельченные громады, по три тысячи людей! – сказала Москаленко.

В свою очередь, Юрий Кормышкин отметил, что у сел было несколько лет, чтобы объединиться.

— Нашим украинцам дали возможность добровольно объединиться четыре года. Кто-то захотел и побежал, чтоб зарабатывать себе деньги, кто-то ждал – «а может будет лучше», сидел, ждал, а теперь, вместо тебя все решат другие. Надо было самим брать и делать, - сказал Кормышкин.

После дискуссии Кормышкин предложил депутатам назначить отдельную сессию, взяв перспективный план, как основу, рассмотреть случай по каждой ОТГ, которая не хочет объединяться. Сессию предложили провести 18 сентября, депутаты идею поддержали.

Напомним, в Министерстве регионального развития Украины предложили свою модель административно-регионального устройства субрегионального уровня с четырьмя районами и 33 объединенных территориальных общин.