Гендиректор «Укроборонпрома» назначил себе зама и троих руководителей ключевых направлений госконцерна

Роман Бондар Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус назначил Романа Бондаря своим заместителем по вопросам трансформаций.

Соответствующий приказ подписан 19 сентября, сообщается на сайте госконцерна.

«Бондарь возглавит Центр трансформаций - реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик, внутренних процессов и системы управления бизнесом; введет управления эффективностью и международные стандарты корпоративного управления», - говорится в сообщении.

Бондарь - известный в Украине эксперт по развитию лидерства и построения эффективных организаций. Более 15 лет он занимался поиском руководителей высшего звена и организационными перестройками крупных украинских и международных компаний. Он также является членом и соучредителем UCGA - Украинской академии корпоративного управления (Ukrainian Corporate Governance Academy) и Института цифровой трансформации.

До назначения в «Укроборонпром» Бондарь был управляющим партнером международной компании Odgers Berndtson Ukraine, которая занимается поиском ТОП-менеджеров и развитием лидерства, имеет 56 офисов в 28 странах мира и штаб-квартиру в Лондоне. Перед назначением он продал свою долю в компании, где проработал 10 лет.

Отмечается, что Бондарь принимал активное участие в реформе корпоративного управления госсобственности и госслужбы, формировал наблюдательные советы «Нафтогаза», «Укрзализныци», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго» и Аэропорта «Борисполь».

«Наша задача - в кратчайшие сроки провести преобразования громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию. Моя мечта - не только обеспечить организационную способность создания конкурентного на мировых рынках продукта, но и восстановить инженерную славу украинского машиностроения», - прокомментировал свое назначение Бондарь.

Также Абромавичус назначил троих руководителей ключевых направлений деятельности госконцерна.

Так, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и «Укргаздобыча» Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис «Укроборонпрома».

«Бигун, которая после должности заместителя директора ГП «Прозорро» занималась также централизацией закупок «Укрпочты» и работала замдиректора ГП «Медицинские закупки Украины», будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок и повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрение категорийных стратегий. Сегодня только восемь из 138 предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», проводят закупки через ProZorro», указывается в сообщении.

Отдельным направлением работы Бигун станет импортозамещение товаров российского производства.

Иванюта будет руководить финансово-экономическим блоком. В сферу его ответственности также входит формирование и реализация финансовой политики, развертывание комплексной программы финансового оздоровления предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», реструктуризация долгов и тому подобное.

Яковенко будет руководить проектным офисом - центром управления всеми процессами, связанными с корпоратизацией концерна. Он будет разрабатывать дорожную карту трансформаций, контролировать ее реализацию и заниматься риск-менеджментом. Отмечается, что сразу после назначения Яковенко ввел в команде новых советников «Канбан» - метод прозрачного управления разработкой продуктов, изобретенный инженерами заводов Toyota.

Назначение новых топ-менеджеров в концерне Абромавичус назвал «концом эпохи мародерства» и подчеркнул, что новая команда в ближайшее время должна разработать комплексную стратегию развития «Укроборонпрома», ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции; провести кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизации активов.

Напомним, ранее в «Укроборонпроме» анонсировали кадровые изменения в руководстве – они могут коснуться и николаевских предприятий.