Среди тех, кто заблокировал процедуру отмены неприкосновенности, оказались николаевские нардепы Негулевский и Аллахвердиева

Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа», представляющие в Парламенте Николаевскую область – Игорь Негулевский и Ирина Аллахвердиева не проголосовали за отмену неприкосновенности и «поправок Лозового».

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Всего 44 депутата от партии «Слуга народа» не проголосовали за отмену неприкосновенности, прослушку для НАБУ и «поправки Лозового».

Как утверждает в своем блоге в издании «Украинская правда» глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, хотя нардепы исключили из Конституции норму об иммунитете народных избранников, в КПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для, например, прослушивания или обыска депутата.

«Так вот, похоже, что часть «слуг народа» очень хочет сохранить свою депутатскую неприкосновенность. Это при том, что и они, и Зеленский обещали ее отменить. Так же они обещали разрешить НАБУ самостоятельную прослушку и отменить поправку Лозового», - пишет Шабунин.

При этом в издании «Левый берег» сообщают, что депутатов от «Слуги народа», не проголосовавшим за вышеперечисленные проекты, отчитали за проваленный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс в части разрешения обысков у нардепов. Об этом изданию рассказал один из депутатов.

«Было заседание фракции, ничего особенного, кроме порки за "проваленный" вчера 1009 (проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования отдельных положений криминального процессуального законодательства, - ред.)», - рассказал депутат.

Справка:

Поправки Лозового начали действовать с марта 2018 года, после чего:

- экспертизы в уголовном производстве проводятся только по решению следственного судьи;

- введена монополия на проведение экспертиз в уголовном производстве в государственных учреждениях;

- сроки досудебного расследования в уголовном производстве катастрофически сокращены;

стало возможным отменить сообщение о подозрении по решению следственного судьи после двух месяцев со дня такого уведомления.

Некоторые последствия поправок:

- для расследования экономических преступлений нужно гораздо больше времени, чем указано в УПК после соответствующих поправок. Расследование коррупционных дел может не уложиться в сроки.

- правки деформировали роль следственного судьи и предоставили ему полномочия, которые не согласуются с его общепризнанной ролью.

- через монополии на проведение экспертиз возможно существенное затягивание дел, что приведет к невозможности вложиться в и так короткие сроки. Также это нарушает состязательность сторон и право на защиту, ведь лицо не может привлечь специалистов по экспертного учреждения, которому доверяет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде не хватило голосов для для отмены скандальных «правок Лозового».