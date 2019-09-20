В белорусской школе учительницу уволили за брань на ученика и вернули по указу Лукашенко: «Я бы на ее месте голову отвернул щенку»

В Белоруссии учительницу одной из школ уволили из-за ругани на ученика, но восстановили после личного указа президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает издание Meduza.

13 сентября белорусское издание «Сильные новости» опубликовало видео, снятое во время урока в четвертом классе школы № 15 в Гомеле. На ролике учительница стоит над одним из учеников с конторкой и говорит мальчику: «Я пойду в тюрьму, а тебе ****** будет!». Ребенок, очевидно, смеется, потому что педагог отвечает: «Ой, смешно. Смешно, что на кладбище понесут? За то, что над учителем издевался». Позднее учительница называет четвероклассника «хамом» и возмущается, что он не давал ей вести урок.

Ролик в редакцию «Сильных новостей» отправили родители одного из одноклассников мальчика, на которого разозлилась учительница. Отец ребенка (белорусские издания не называют имя мужчины) заявил Onliner.by, что видео «утекло» из родительского чата, где он выложил его в поисках совета по решению конфликта. 13 сентября — в тот же день, когда ролик появился в СМИ, — в школе прошло экстренное родительское собрание. На нем глава управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин объявил, что педагог уволена, а директор школы получила выговор.

Как пишет Tut.by, учительница Людмила Четверткова тоже была на собрании. Она извинилась перед родителями за свое поведение, но попросила их «поговорить с детьми». По словам педагога, конфликт произошел 12 сентября. Мальчик из видео разговаривал с соседом по парте, поэтому она решила поставить одного из них за конторку. Педагог понесла ее к доске через весь класс и услышала в свой адрес «эти слова». Она не пояснила, о каких словах идет речь; Tut.by пишет, что о нецензурных (при этом на видео на вопрос мальчика, какие «гадости» он ей сказал, учительница ответила только, что он «ржал, как конь»). Позднее сообщалось, что школьник поставил учительнице подножку. Педагог подтвердила это Onliner.by, но отметила, что «перешагнула высунутую ногу». Учительница подчеркнула, что не замахивалась на школьника конторкой, как могло показаться из видео, а просто несла ее к доске.

Педагогический стаж Людмилы Четвертковой составляет 35 лет (по другим данным, 37), она имела хорошую репутацию в школе.

«К ней была очередь в первый класс — люди шли на ее имя, опыт, результаты. Ну а то, что получилось, — какие могут быть оправдания? Общественность увидела действия учительницы, которые не совместимы с ее работой, этическими нормами», — сказал Сергей Порошин «Комсомольской правде».

В четвертом классе, где произошел конфликт, Четверткова заменяла другого педагога; сама она вела уроки у второклассников. Отец школьника, которому угрожала учительница, назвал ее увольнение «минимальным из того, что стоило сделать в такой ситуации».

«Понимаю, если бы ребенок что-то систематически нарушал, у учительницы бы накапливалось [раздражение]. Но тут она видит ребенка 20 минут — и уже такое себе позволяет», — сказал отец школьника «Радио Свобода».

Но некоторые другие родители с увольнением Четвертковой не согласились. Они сказали «Комсомольской правде», что на мальчика из видео уже поступали жалобы («одной девочке он клей на голову налил»). Родители школьников из второго класса, который был для уволенной учительницы основным, составили в ее поддержку письмо в министерство образования. Авторы обращения заявили Onliner.by, что под ним готовы подписаться 22 человека; издание отмечало, что это не все родители из класса Четвертковой.

18 сентября стало известно, что учительницу восстановили на работе по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала «Комсомольской правде», что Лукашенко потребовал доклад о ситуации в гомельской школе и, изучив его, «отреагировал очень эмоционально и жестко — как глава государства, и как педагог по специальности, работавший в школе». Эйсмонт заявила, что одновременно с восстановлением учительницы президент распорядился снять с должности директора школы (с переводом на другую работу), объявить выговоры некоторым городским и областным чиновникам и предупредить министра образования о неполном служебном соответствии.

«Это был яркий пример вседозволенности со стороны учащихся, хамского отношения к учителю и школе. Возмутил президента и черствый, равнодушный подход местных руководителей к судьбе человека, когда, разобравшись совершенно поверхностно, а может, и вообще не разобравшись, увольняют специалиста с 35-летним стажем!», — объяснила Наталья Эйсмонт.

19 сентября про инцидент в гомельской школе высказался и сам Лукашенко. «Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», — заявил президент Белоруссии. Он объяснил свою жесткую реакцию тем, что чиновники не услышали его недавнее поручение усилить дисциплину в школах.

«Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!», — заявил Лукашенко.

Учителя гомельской школы № 15 в разговоре с Tut.by назвали ошибкой увольнение директора Марины Черненко, объяснив, что она многое сделала для школы и «больше всех защищала учительницу». С самой Черненко журналисты в школе не пообщались, зато встретили там Людмилу Четверткову. На вопрос «Комсомольской правды» о своем настроении она ответила: «Вы что, видите на моем лице и улыбку?».

Отец мальчика, на которого разозлилась Четверткова, сообщил Tut.by, что после вмешательства в ситуацию Александра Лукашенко его вместе с сыном вызвали в инспекцию по делам несовершеннолетних: из-за конфликта в школе милиция начала проверку «в рамках административного законодательства». В свою очередь еще несколько родителей из Гомеля рассказали Tut.by, что их детям запретили пользоваться мобильными телефонами в школах. По словам собеседников издания, учеников заставляют подписывать бумагу о том, что на время уроков их телефоны будут забирать классные руководители.

Напомним, в белорусской школе в понедельник, 11 февраля, подросток напал с ножом на учительницу и школьников.