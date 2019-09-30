Транспортное сообщение с оккупированным Крымом не будут возобновлять, - глава Мининфраструктуры Криклий

Транспортное сообщение с оккупированным Крымом не будут возобновлять.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал на странице в Facebook.

«По поручению Президента Украины завершается строительство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Рядом с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине», — подчеркнул он.

По словам чиновника, речь не идет о возобновлении каких-либо рейсов в/из оккупированного Крыма.

«Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в фейсбуке, поймет», — отметил Криклий.

Напомним, после визита Президента Зеленского на адмиграницу крымская прокуратура взялась за факты растраты средств во время постройки КППВ.