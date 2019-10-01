Нардеп от «Слуги народа» Тищенко просил полицию защитить его от женщин, которые на митинге хватали его за руки

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Депутат от Слуги народа Николай Тищенко попросил защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две женщины во время митинга предпринимателей на Банковой.

Видео инцидента опубликовал в Facebook блогер Евгений Хурсин.

«Сегодня «Слуге народа», Николаю Тищенко во время митинга нанесли тяжкие прикосновения две женщины из толпы, после чего он потребовал от полиции защитить его от народа», - написал он под роликом.

На видео две женщины пытаются взять Тищенко за руку, а тот бурно на это реагирует.

«Не держите меня за руку. Можно разобраться - вот одна женщина, вот - вторая. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки?. Вы можете разобраться?!» - обратился нардеп к сотруднику полиции.

Напомним, ранее нардепы от «Слуги народа» Николай Тищенко и Артем Культенко отказались ответить журналистке на простой вопрос, а Тищенко нагрубил ей в ответ.

Роман Свиридов

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