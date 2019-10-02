Сенцов подарил президенту Франции свою тюремную кружку: «Не забывайте о наших пленных»

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который провел 5 лет в российских тюрьмах по вымышленному обвинению, встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Сенцов сообщил на своей странице в Facebook.

Он подарил Макрону свою тюремную кружку – чтобы тот не забывал о судьбе украинских военнопленных и политзаключенных в России.

«Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украины в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил, понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили».

«Он спросил про тюрьму, но я не стал об этом говорить – теперь есть вещи и поважнее. Вместо этого я рассказал о своем видении ситуации и конкретнее о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних - крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов. Президент меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: «Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро – это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных», - рассказал Сенцов.

Напомним, ранее Сенцов подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому банку с украинским флагом, которая пять лет была с ним в тюрьмах России.