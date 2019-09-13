«Один на один с системой»: Сенцов подарил Зеленскому банку, которая пять лет была с ним в тюрьмах России

фото: Новости Крыма Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов подарил Президенту Украины Владимиру Зеленскому банку, которую пять лет, в качестве ценной вещи, хранил, сидя в тюрьмах Российской Федерации, и попросил заполнить ее нагрудными знаками украинских политзаключенных, которые до сих пор находятся в плену России.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Олег Сенцов рассказал о том, что у всех заключенных есть определенные ценные вещи в тюрьмах. У него одной из таких вещей была банка, в которой он хранил то, что ему было нужно. На банку он приклеил две полосы – желтую и синюю, написав «Слава Украине». Эту банку у него не раз пытались отнять, испортить, отрывали полосы, но каждый раз мужчина снова клеил на банку две полосы и писал «Слава Украине», таким образом, ведя борьбу. Ему удалось привезти ее в Украину после освобождения из плена. Вложив банку свой нагрудный знак, Сенцов попросил Зеленского сделать так, чтобы она быстрее заполнилась такими же знаками украинских политзаключенных, которые все еще находятся в плену в России.

Ниже приведена полная речь Олега Сенцова в ходе форума «Yes» о банке.

«Я всегда говорю, что думаю, и стараюсь говорить о главном. Я сегодня тоже буду говорить о главном, сегодня буду говорить о банке. Простой пластиковой банке. Точнее, о том, что на ней, а еще точнее, о том, что должно быть в ней. Я сейчас все объясню. Там, где я был пять лет, - в тюрьме, - каждая мелочь, каждая вещь имеет большое значение. Там ничего не выбрасывается, все приспосабливается. Важная вещь – чай, где-то нужно его хранить – в пакетике, в коробочке, а можно в банке. Я хранил в банке. Это была непростая банка. У меня были две тетрадки – желтая и синяя. Я их не заказывал, мне их передали, просто так получилось. Все это было в самом начале, еще в первый месяц. Я взял, вырезал из этих тетрадок две полоски – синюю и желтую, и наклеил их на эту банку. Написал на них два слова – слово «Слава» и слово «Украине» и поставил ее на самое видное место. Все пять лет, пока я путешествовал по тюрьмам Российской Федерации, она была со мной. Я ставил ее на самое видное место, она очень раздражала тюремщиков. Ее постоянно забирали, отрывали флаг, пытались топтать. Было много мелкой возни за эту банку. Это, конечно, не Иловайск и не Дебальцево. Я не был на Донбассе, не был на войне, меня арестовали за два дня, как я должен был туда поехать. Так получилось, у каждого своя судьба, мы ее не выбираем. И я вел свою маленькую борьбу, никому неизвестную, никому не видную, один на один с этой системой. За себя, за свое достоинство, за свою страну и за две полоски – желтую и синюю. Еще в тюрьмах у российских заключенных есть так называемые нагрудные знаки. Это мой. Красная полоса означает «склонен к побегу, спецзаключенный, спецконтроль», ну и прочие моменты. Я на память его забрал с собой. В некоторых армиях мира есть такое правило, что при гибели бойца его командир отрывает жетон для того, чтобы собрать отчеты о погибших. Это печальное правило, печальная традиция, я бы хотел завести другую. Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену. В России, на Донбассе и в Крыму. Пан Президент, сделайте так, чтоб эта банка была как можно быстрее полная».

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

В ходе голодовки он стремительно терял вес. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние, но он отказывался прекращать голодовку.

Через 11 месяцев после голодовки Олег Сенцов, незаконно осужденный РФ и отбывающий наказание в ямальской колонии, написал обращение к людям, которые за него переживали во время голодовки и объявил о ее прекращении.

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.