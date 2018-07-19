У Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние, - адвокат

Палата Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги У украинского политзаключенного Олега Сенцова, удерживаемого в России, значительно ухудшилось состояние здоровья, но он не прекращает голодовку.

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передаёт Громадське.

По его словам, кризис случился из-за того, что у Олега начала «стухать сердечная мышца».

- У него второй кризис случился, вопрос стоял о реанимации, но он отказался и сказал, что будет принимать минимальное количество смесей. Он принимает 2-3 ложки в день, - рассказал адвокат.

Сам Динзе посетил его на 67 день голодовки, в четверг, 19 июля.

- Мне казалось, что он сильно сдал, постарел на «кощея бессмертного» похож. Мы поработали час, он почитал письма, написал ответы, - отметил адвокат.

Он заявляет, что Сенцов не смог объяснить, когда именно ему стало плохо. По его словам, тот не ориентируется в датах, но при этом морально держится хорошо и говорит, что не прекратит голодовку «до победного конца».

Вместе с тем, адвокат говорит, что Олег удивлен тем, что уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова, которая раньше пыталась попасть к Сенцову в колонию, перестала прорываться к другим украинским политзаключенным в РФ. А также «посмеялся с того, что Путин видел плакат с ним».

«Наверное, я у Путина уже в печенках сижу», - передал слова Сенцова адвокат.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе.