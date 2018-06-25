Минюст РФ подтвердил что политзаключенный Сенцов является гражданином Украины

В справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе в Facebook, ссылаясь на копию справки ФСИН.

«Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10.2017 г. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 г.», - говорится в справке, выданной 10 октября 2017 года.

Ранее в России неоднократно утверждали, что крымчанин Сенцов на момент осуждения был гражданином РФ.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержку украинских политзаключенных РФ.