Российское издание опубликовало подписи всех сторон под согласованием так называемой «формулы Штайнмайера»

Российское издание «Коммерсант» опубликовало подписи всех сторон под согласованием так называемой «формулы Штайнмайера» по решению конфликта на Донбассе.

Документ опубликован на их сайте, без указания источника.

Под ним стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.

После публикации пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер также опубликовала письмо представителя Украины к Сайдику.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».