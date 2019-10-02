«Ручное управление судами нужно ликвидировать»: Президент Зеленский заявил о необходимости судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо вернуть доверие к украинскому суду и уничтожить ручное управление.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

В ходе работы Комиссии по вопросам правовой реформы обсуждалась проблема судов, которая заключается в том, что они все еще находятся в «ручном управлении».

«Комиссия должна пересмотреть подход к проведению судебной реформы, ведь неприемлемо пребывание значительной части судей в «подвешенном» состоянии из-за неэффективных процедур квалификационных оценок. Президент считает, что ручное управление судами необходимо ликвидировать как явление, и в то же время нужно восстановить доверие к украинскому суду», - говорится на сайте Президента.

В то же время сам Зеленский отмечает, что на сегодняшний день уровень доверия к судам у украинцев крайне мал.

«Можем многое еще говорить, но есть одно красноречивое доказательство провалившейся реформы - это уровень доверия граждан к украинскому суду. Больше, чем судьям, украинцы не доверяют только российским средствам массовой информации. Нам с вами нужно это менять », - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, а четверг, 12 сентября, Верховная рада Украины рассмотрела и приняла в первом чтении ряд законопроектов, касающихся судебной реформы.