Зеленский в Житомире встретится с Лукашенко – центр города оцепили ОНЛАЙН

Президент Владимир Зеленский вместе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в пятницу, 4 октября, примет участие во втором форуме регионов Украины и Беларуси, который проходит в Житомире.

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10:32 Министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал возвращение в Украину осужденного в Беларуси по обвинению в шпионаже корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Завтра (эфир проходил 3 октября, – ПН) будет уступка. Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить», – ответил Пристайко на вопрос о том, могут ли быть какие то уступки Беларуси в отношении приговоренного судом к 8 годам лишения свободы за шпионаж Шаройко в контексте визита в Украину белорусского президента Александра Лукашенко.

Отметим, что беларуское «Радио Свобода» сообщало, что перед этим Новозаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, которого обвиняли в Украине в шпионаже.

Как известно, в мае 2018 года Верховный Суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж после того, как белорусский КГБ обвинил его в создании агентурной сети и шпионаже.

В конце сентября Лукашенко заявил, что готов обменять осужденного украинского журналиста на беларуса, которому грозит срок за шпионаж.

10:14 Основные мероприятия с участием Зеленского и Лукашеко будут проходить в драмтеатре, поэтому вход в центральную часть города с самого утра под особой охраной, пишет «Житомир Инфо».

На всех въездах и проходах к Соборной площади стоит плотный ряд правоохранителей, которые не пропускают не только автотранспорт, но и пешеходов.

Полиция и нацгвардийцы работают и на главных улицах города Киевской и Большой Бердичевской, и на площади Королева, у здания Житомирской облгосадминистрации.

10:08 В Офисе Президента отметили, что во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества.

В рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.