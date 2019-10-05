Президент США ограничил въезд иммигрантам без медстраховки

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое накладывает ограничения на въезд в США иммигрантов, не имеющих медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома 4 октября.



Так, при въезде в страну у иммигранта должна быть медицинская страховка, действительная в течение 30 дней, или достаточно средств, чтобы оплатить возможные медицинские расходы. В противном случае въезд в страну должен быть приостановлен и ограничен.

Отмечается, что это правило не распространяется на тех иностранцев, у которых уже есть действующая иммигрантская виза, выпущенная до вступления в силу этого распоряжения, а также тех, кто владеет рядом других виз.

Кроме того, новые правила не коснутся держателей каких-либо других виз, кроме иммигрантских. В частности, они не затронут постоянных жителей США, людей, претендующих на убежище, статус беженца и других. Данное распоряжение вступает в силу в 3 ноября 2019 года.

Напомним, что тысячи мигрантов из Гондураса пытались прорваться через мексиканскую границу на пути в США.