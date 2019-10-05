В «Слуге народа» заявили, что местные выборы могут пройти по мажоритарной системе

В парламентской фракции «Слуга народа» считают, что выборы в местные советы должны проходить по мажоритарной системе, а в Киеве – по пропорциональной с открытыми списками.

Об этом сказал первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

- На местном (уровне) мы хотим мажоритарку, кроме Киева, - сказал Корниенко.

Вместе с тем он отметил, что модель мажоритарки для выборов в областные советы должна быть такой, чтобы от каждой громады обязательно был депутат. Этот вопрос, по словам нардепа, обсуждается по время доработки Избирательного кодекса, на который президент Украины наложил вето. В «Слуге народа» считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до четырех лет.

Напомним, что ранее Александр Корниенко подтвердил возможность проведения выборов в местные органы власти раньше запланированного срока - осени 2020 года.