В Запорожье суд приговорил россиянина, который готовил теракт, к пяти годам тюрьмы

Октябрьский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет россиянину, который готовил мощный теракт в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что уроженец РФ был завербован представителями так называемого «МГБ ДНР» и прошел подготовку в учебном центре боевиков из взрывотехнического дела.

«Для выполнения теракта наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида. Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе», - говорится, в сообщении.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв. Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове осудили террористку, устроившую взрыв в рок-пабе – благодаря «закону Савченко» она скоро выйдет на свободу.