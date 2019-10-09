Планируем отказаться от устаревших медицинских справок, которые обросли коррупционными схемами, - глава Минздрава Скалецкая

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую.

Об этом заявил министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает пресс-служба Кабмина.

На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок.

- Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения, - отметила Скалецкая.

Напомним, ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщала, что медреформа вторичного звена откладывается с января на апрель 2020 года.