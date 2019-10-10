Два николаевских «слуги народа» отчитались, что попросили у ВР и премьер-министра выделить 3 миллиарда на ремонт дорог

Игорь Копытин и Максим Дырдин Николаевские народные депутаты от «Слуги народа» Игорь Копытин и Максим Дырдин отчитались, что попросили у Верховной Рады и премьер-министра включить в государственный бюджет 3 миллиарда гривен на ремонт дорог на Николаевщине.

Об этом говорится в их ответе главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко.

Месяц назад Москаленко направила им письмо, в котором говорилось о решении облсовета, признавшего состояние дорог в Николаевской области критическим. «Слуги народа» направили свои предложения в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, чтобы в проект госбюджета на 2020 год включили финансирование на ремонт трасс Н-11 Николаев – Днепр, Н-14 Николаев – Кропивницкий и Р-55 Одесса – Новый Буг, по 1 миллиарду гривен на каждую дорогу.

Также нардепы направили обращения премьер-министру Алексею Гончаруку с аналогичным требованием и попросили его заполнить руководящие должности в Службе автомобильных дорог в Николаевской области профессиональными, ответственными и честными людьми.

Напомним, что ранее нардеп от «Слуги народа» Игорь Негулевский, чью фирму уличали в некачественных дорожных работах, нахамил Москаленко на просьбу выделить больше денег на дороги.