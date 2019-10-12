«Это делается, чтобы настроить население против политики Зеленского», – Пристайко опроверг согласование итогового документа «нормандской» встречи

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что итоговый документ предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России согласован только в части формулы Штайнмайера, остальные вопросы пока обсуждаются.

Об этом он заявил в интервью «Укринформу».

Комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе «нормандского» саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, министр заявил, что «согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера».

«Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает только достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановление сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет», - сказал Пристайко.

Министр отметил, что подобные вбросы со стороны России продолжаются, чтобы создать еще большее напряжение в Украине.

«Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят «руководители ЛНР/ДНР» и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для того, чтобы настроить население против миротворческой политики Президента Зеленского», - убежден министр.

Напомним, как Путин заявил, что Зеленский из-за националистов не может обеспечить разведение войск на Донбассе.