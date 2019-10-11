Зеленский из-за националистов не может обеспечить разведение войск на Донбассе, - Путин

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе.

Об этом сообщают росСМИ.

Путин считает, что причина якобы в националистах.

- Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит, - сказал Путин.

По словам Путина, террористы ОРДЛО несколько раз сигнализировали о готовности к разведению сил – «запускали белую ракету». Путин считает, что власть Украины должна проявить «политическую волю».

Отметим, вчера на пресс-марафоне украинский президент заявил, что если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате.

Напомним, что «Национальный корпус» организовал акцию против отвода украинских войск в Золотом.