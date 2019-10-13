Кабмин поддержал создание Единого госреестра ветеранов

Кабинет министров поддержал создание Единого государственного реестра ветеранов войны и разработка электронной платформы Э-ветеран

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Реестр планируется создать в рамках изменений в государственную целевую программу физической, медицинской реабилитации и психосоциальной реадаптации ветеранов войны и членов их семей. Регистрация позволит четко определить не только количество ветеранов, а их проблемы и потребности и пути решения этих вопросов.

«Также, согласно изменениям, внесенным в целевую программу, которая наконец перешла из Минсоцполитики к Минветеранов, учтена разработка электронной платформы Э-ветеран. Важной частью является то, что предусмотрено создание ветеранских пространств в каждом регионе, которые станут единственной площадкой для предоставления услуг и сервисов ветеранам и членам их семей», — говорится в сообщении.

Программа рассчитана до 2023 года и охватывает создание Национального центра защиты психического здоровья и реабилитации ветеранов и их родственников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине намерены создать единый реестр украинцев.