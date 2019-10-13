Новый обмен пленных будет касаться нескольких групп людей, - глава МИД Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленных будет касаться трех групп людей. Сейчас процесс находится на решающей стадии.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

- В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. Я стараюсь не говорить ни о датах, ни о количестве обмена, никаких не давать данных. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни дату я не могу вам сказать, — подчеркнул министр.

По его словам, следующий обмен сложнее предыдущих. На вопрос, идет ли речь о пленных украинцах, находящихся на Донбассе, в Крыму или России, Пристайко ответил, что обмен будет касаться нескольких групп.

- Среди них есть все группы и даже еще одна группа тоже там есть. Скажем так, три группы людей, мы хотим обменять, — отметил Пристайко.

Напомним, как 7 сентября состоялся большой обмен пленных. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.