Президент Зеленский в День защитника Украины побывал на передовой на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Также он ознакомился с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

«По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, Президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады. Кроме того, Владимир Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизило, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина», - сообщили в пресс-службе Президента.

Мемориальный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017 года в нескольких сотнях метров от позиций противника.

Напомним, что аналогичный визит на передовую Зеленский совершил в мае этого года.

Справка:

Капитану Андрею Кизило было 23 года, когда он погиб в бою в 2017 году. Его штурмовая группа в количестве 19 бойцов тогда выдвинулась на позиции для занятия наблюдательных постов, обнаружила вражескую ДРГ и вступила в огневое столкновение.

В результате боя противник был вынужден отступить к своим позициям. Во время ухода оккупационных сил начался артиллерийский обстрел с вражеской стороны. Капитан принял решение занять взводный опорный пункт (ВОП) противника для сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Во время занятия ВОП российских оккупационных сил, произошло боестолкновение штурмовой группы с многочисленными силами противника. Вследствие боя противник понес потери в количестве 20 человек, одного боевика взяли в плен.

После боя капитан Кизило организовал оборону этого ВОП до подхода основных сил 1-го механизированного батальона. Штурмовая группа отразила атаку противника, после чего со стороны оккупационных войск снова начался артиллерийский и минометный обстрел. В 9:40 в результате прямого попадания мины калибра 120 мм в окоп погибли капитан Андрей Кизило и еще двое военнослужащих из его штурмовой группы. Андрею Кизило посмертно присвоили звание майор и награду Герой Украины.