Экс-президент Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

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Экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований по делу об исчезновении серверов из ситуационной комнаты.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает УНИАН.

По ее словам, Порошенко вызывали для допроса в уголовном деле о возможном совершении преступления должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах госвласти. Преступление связано с вероятной потерей носителей информации, содержащих гостайну, отметила Иванова.

Она также добавила, что это дело о ситуационной комнате, зарегистрированное на основании сведений, опубликованных в соцсетях экс-главой СНБО Александром Данилюком. В мае он, будучи еще на посту руководителя, заявил об исчезновении серверов с секретной информацией, и ГБР возбудило уголовное дело.

Напомним, ранее глава ГБР Роман Труба сообщал, что у Госбюро еще нет никакого проекта подозрения для Порошенко.

Роман Свиридов

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