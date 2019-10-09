У ГБР еще нет никакого проекта подозрения для Порошенко

ГБР еще не подготовило подозрение бывшему Президенту Украины Петру Порошенко в рамках расследования какого-то уголовного производства.

Об этом глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил во время брифинга в среду, 9 октября.

– По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-Президенту Порошенко.На этом этапе Мы проводим этап следственных действий для установления наличия или отсутствия состава преступления высокопоставленных чиновников государства. Оглашение подозрения – это не тайный процесс. Когда у нас будут доказательства виновности – обязательно об этом узнает общество, – сказал Труба.

Как известно, после возвращения в Украину экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.

Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР. Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Отметим, что директор государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что его ведомство расследует 11 уголовных производств относительно Петра Порошенко, а пятый президент отрицает действительность, когда говорит, что таких дел нет. А недавно, Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решение главы РГА в Николаевской области о передаче земли в частную собственность. После чего Государственное бюро расследований завело еще одно производство в отношении Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат.

Напомним, в августе Петра Порошенко на выходе из ГБР после допроса пытались забросать яйцами.