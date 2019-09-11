ГБР завело дело на Порошенко из-за безосновательного начисления зарплат неработающим судьям

Государственное бюро расследований завело дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат.

Об этом говорится в постановлении суда.

Сообщается, что уголовное производство зарегистрировано 3 июля. Порошенко и других должностных лиц проверяют в связи с затягиванием назначения судей на должности, в результате чего им безосновательно начислялась зарплата, не смотря на то что они не работали. В частности, экс-президент якобы мог длительное время не подписывать указы о назначении судей в нарушение статьи 80 закона о судоустройстве и статусе судей.

Также сообщается, что, по данным Государственной судебной администрации, судьям без судейских полномочий было выплачено почти 338 млн гривен. В своем решении суд дал следователям ГБР доступ к документам Государственной судебной администрации по размеру начисленного и выплаченного судейского вознаграждения.

Отметим, что директор государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что его ведомство расследует 11 уголовных производств относительно Петра Порошенко, а пятый президент отрицает действительность, когда говорит, что таких дел нет. А недавно, Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решение главы РГА в Николаевской области о передаче земли в частную собственность.