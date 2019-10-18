Соратник Гриценко возглавил директорат по нацбезопасности Офиса Президента

Бывший советник по вопросам обороны в команде Владимира Зеленского во время его предвыборной президентской кампании Иван Апаршин возглавил директорат по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины.

Об этом сообщил экс-министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Иван Апаршин, с которым мы вместе командой шли на выборы, победил в конкурсном отборе и назначен на должность генерального директора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины», - написал Гриценко в пятницу в Facebook.

Иван Апаршин был директором департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины 2005-2007 годах. В команде кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в 2019 году был кандидатом на пост министра обороны.

Напомним, Генпрокурор Рябошапка назначил своим заместителем соратника Гриценко.