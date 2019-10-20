Экс-наррдеп Черновол пригрозила «дать в морду» журналисту и назвала его «пи*арастом» из-за вопроса о наградном оружии

Экс-народный депутат от партии «Народный фронт» Татьяна Черновол обозвала журналиста Сергея Шевчука и пригрозила ему «дать в морду».

Об этом сообщает «Главред».

Журналист спросил Черновол об обстоятельствах получения наградного оружия, в ответ бывший народный избранник разразилась бранью и пригрозила журналисту расправой.

- Вы не журналист, вы – пи*араст, – сказала Черновол в адрес Шевчука.

На уточняющий вопрос журналиста, почему она сделала такие выводы, Черновол ответила так.

- Я к Вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать.

Черновол также предложила Шевчуку извиниться перед ней за то, что он якобы компрометирует работу журналиста.

Напомним, в марте 2017 года на Донбассе «блокадники» забросали нардепа Чорновол яйцами.

Также 21 мая 2015 года нардеп Червновол была поймана на кнопкодавстве в Раде. В марте 2016 года Черновол в Раде поцарапала лицо своему коллеге.