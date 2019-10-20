Кабинет министров уволил все руководство Государственной службы морского и речного транспорта

Дмитрий Петренко Кабинет министров своим решением освободил от занимаемых должностей все руководство Государственной службы морского и речного транспорта.

Соответствующее решение было принято на заседании в воскресение, 20 октября, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«На основании моего представления сегодня Правительством уволено все руководство морской Государственной администрации (Государственной службы морского и речного транспорта): Петренко Дмитрия – с должности председателя Морской администрации, Баринова Дмитрия – с должности первого заместителя председателя Морской администрации, Балибердина Дмитрия – с должности заместителя председателя Морской администрации», – написал министр.

По словам Криклия, на должность председателя Морской администрации будет объявлен конкурс.

«Реформа морской отрасли произойдет, не за 50 дней, но точно меньше, чем за три года», – резюмировал министр инфраструктуры.

Дмитрий Балибердин, Дмитрий Петренко, Дмитрий Баринов

Напомним, в июле этого года в Днепре СБУ по подозрению в получении взятки задержала Сергея Кривошапку – начальника Нижнеднепровского межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта, который в свое время возглавлял Укртрансбезопасность в Николаевской области.