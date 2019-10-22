У Порошенко заявили, что телеканал 1+1 «пробил моральное дно» - в ответ Коломойский посоветовал экс-президенту быть осторожнее в высказываниях

Телеканал «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что в городе Винница повысились тарифы на водоснабжение.

Об этом на своем сайте сообщила парламентская партия «Европейская солидарность».

«Провластный телеканал 1+1 пробил очередное моральное дно... В своей очередной лжи они обвинили в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице лично пятого президента Порошенко, который таким образом якобы лично «шантажирует» винничан... Вынуждены напомнить, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета. Порошенко не мог, не может и не мог быть причастным к формированию никаких тарифов. Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского. Такая редакционная политика противоречит любым стандартам журналистики и является недостойной попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти», - говорится в сообщении партии.

В программе, вышедшей на телеканале, говорится, что продает электроэнергию в Виннице дочерняя компания Винницкой облэнерго – «Энера Винница». Утверждают, что 75% акций компании «Винницаоблэнерго» принадлежат Константину Григоришину. В программе заявляют, что бизнес-партнером Григоришина стал Порошенко.

В частности, почти 25% компании получила «Айси Холдингз Лимитед» ICU экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка. ICU в программе называют «кошельком Порошенко», ведь именно этой компании Порошенко передал в управление «Рошен».

Кроме того, «Энера» повысила тарифы на 25%, а в сентябре 2019 года отключила от электроэнергии горсовет и другие бюджетные учреждения в Виннице, хотя, по условиям договора, компания не имела права поднимать тарифы выше 10%.

В октябре 2019 года «Энера» отключила от электроэнергии винницкий водоканал «из-за долгов» и таким образом оставила без воды почти весь город. «Долги» за электроэнергию у винничан появились из-за экономически необоснованного тарифа. В частности, за президентства Порошенко НКРЭКУ не повышали тарифы в Виннице, однако после проигрыша на выборах президента в 2019 году появился долг в 60 млн гривен.

В свою очередь олигарх Игорь Коломойский заявил, что экс-президент Петр Порошенко должен быть осторожнее в своих высказываниях относительно него и телеканала «1+1», а также посоветовал бывшему главе государства готовиться к гражданским искам. Об этом он заявил в комментарии «Украинской правде».

- Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес «1+1» и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет... - сказал Коломойский.

По данным бизнесмена, Петр Порошенко имеет отношение к повышением тарифов на электроэнергию. Также Коломойский заявил, что в конце 2014 года - 2015 года Порошенко приобрел 25% компании «Винницаоблэнерго».

«В конце 2014 года или где-то в начале 2015 года состоялся конкурс по продаже 25% акций «Винницаоблэнерго», которые еще тогда находились в фонде госимущества и, когда одна из наших компаний участвовала (в конкурсе - ПН) торговалась, то Порошенко лично мне возмущался, что «нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное. Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить», - рассказал Коломойский.

По данным олигарха, «Энера Винница», которая является дочерним предприятием «Винницаобрэнерго» и продает электроэнергию в городе, - это на 100% дочернее предприятие Петра Порошенко, которое принадлежит «Винницаоблэнерго» или тем, же акционерам, которым принадлежит «Винницаоблэнерго». Поэтому, по мнению Игоря Коломойского, экс-президент имеет прямое отношение к повышению тарифов».

Кроме того, по словам Коломойского, в 2013 - 2014 годах Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил Константину Григоришину 50 млн долларов. А взамен он взял под залог акции «Винницаоблэнерго». Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшоры.

Коломойский рассказал, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции «Винницаоблэнерго» у олигарха не знают:

- То ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то Порошенку уже перешли в собственность.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко считает его своим врагом.