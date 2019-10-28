Чиновника Фонда госимущества задержали на взятке в $30 тысяч – во время обысков у него дома обнаружили еще полмиллиона долларов

Правоохранители задержали начальника одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областям, которого подозревают в получении 30 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«ГПУ совместно с ГБР и СБУ во время расследования уголовного производства по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, разоблачен и задержан начальник одного из отделов регионального отделения ФГИ по Харьковской, Донецкой и Луганской областям», - говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий 30 тыс. долларов США за содействие в согласовании документов на паи земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора.

Во время обыска в доме чиновника обнаружены и изъяты более полмиллиона долларов. Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды в полном объеме и сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве мошенник вымогал $150 тысяч у кандидата в главы РГА – он обещал продвинуть его в проекте «LIFT».