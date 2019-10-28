«Мы на вас влиять не будем, у вас развязаны руки», - Зеленский провел встречу с руководством НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский пообещал Национальному антикоррупционному бюро свободу действий.

Об этом он сказал в понедельник в офисе НАБУ.

- К вам по-разному относилась бывшая власть. Но мы не про бывших, а про будущее. Хочу сказать, что мы верим в вашу профессиональность, в вашу энергию, в справедливость. Мы на вас влиять не будем, а если кто-то давит, вы говорите - на них будем... При нас у вас развязаны руки. И наоборот, мы бы хотели как представители общества, чтобы были связаны руки у тех, кто на это заслуживает уже много-много лет, - сказал Зеленский.

Он также добавил, что общество ждет от антикоррупционных органов результатов работы, в частности обвинительных приговоров.

- Мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно отвечали перед законом, получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество уже никогда не простит отсутствия наказания, - отметил Зеленский.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что антикоррупционные органы должны оправдать запрос общества на справедливость в короткие сроки.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором призвал сдавать коррупционеров в НАБУ вместо того, чтобы жаловаться на их действия в социальных сетях.