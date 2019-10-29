Хакеры разместили на сайте президента Грузии фото Саакашвили с надписью «I'll be back»

Неизвестные взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили и разместили там фото бывшего главы государства Михаила Саакашвили с надписью I`ll be back («Я вернусь»).

Об этом сообщает «Tjournal».

Сайт президента отключили сразу как узнали о взломе. МВД Грузии открыло уголовное дело.

- Мы сейчас разбираемся, в чём было дело. К разбирательствам подключилась и служба безопасности президента, - сказала советник президента Грузии по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.

По данным грузинских СМИ, всего от атаки пострадали около двух тысяч сайтов.

Напомним, что в июле Саакашвили заявил, что переезжает в Одессу и будет «освобождать город от бандитов».