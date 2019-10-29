В эфире передачи на пропагандистском российском канале подрались украинские политологи

Украинские политологи Василий Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Об этом сообщил российский пропагандист в своём твиттере.

Так, словесный конфликт произошел ещё во время записи программы. В перерыве, когда все начали расходиться, между политологами началась драка. Соловьев и охрана разняли конфликтующих.

ЭКСКЛЮЗИВ Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 29, 2019

Напомним, что в 2018 году народный депутат Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист, который постоянно угрожает Украине, оформил для себя и детей вид на жительство в Италии.