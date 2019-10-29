В эфире передачи на пропагандистском российском канале подрались украинские политологи

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

Украинские политологи Василий Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Об этом сообщил российский пропагандист в своём твиттере.

Так, словесный конфликт произошел ещё во время записи программы. В перерыве, когда все начали расходиться, между политологами началась драка. Соловьев и охрана разняли конфликтующих.

Напомним, что в 2018 году народный депутат Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист, который постоянно угрожает Украине, оформил для себя и детей вид на жительство в Италии.

Мила Волкова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика