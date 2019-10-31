Правительство не планирует повышать налоги, - министр финансов Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее.

Об этом она заявила в интервью «НВ».

- Бюджет на 2020 год построен на базе той налоговой системы, которая есть сегодня. Мы считаем, что не стоит увеличивать налоги, как это делалось под каждый из бюджетов ранее, - сказала Маркарова.

По ее словам, в каждом бюджете раньше всегда были не только изменения в Бюджетный кодекс, но и изменения в Налоговый кодекс, в этом году правительство отошло от них.

- Парламент рассматривает несколько изменений в Налоговый кодекс, некоторые из них могут быть и ресурсными, но мы не учитывали эти поступления в бюджете. Единственное, что мы готовы рассмотреть ко второму чтению в бюджет - это поступления от игорного бизнеса или от бренда, если эти законопроекты будут приняты. Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышенные налоги ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры и они должны быть предсказуемыми, - подытожила министр.

Напомним, ранее Гончарук заявлял, что правительство не планирует в ближайшее время повышать тарифы.