Зеленский с рабочим визитом приехал в Харьков – примет участие в совещании по «Укроборонпрому» и представит нового главу ОГА

В среду, 6 ноября, состоится рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Харьковскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В Харькове глава государства ознакомится с производственными мощностями ГП «Завод имени В. А. Малышева».

Кроме того, Президент примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром» и представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации.

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11:48 В своем Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал селфи на фоне Харьковского аэропорта с подписью «Салют, Харьков! Рад снова посетить вас!».

11:43 Около 15 человек пришли с плакатами «Требуем создания ВСК по Кернесу», «Харьковчане против Кернеса» и пр. к Харьковскому авиационному производственному предприятию, передает «МедиаПорт».

Акцию инициировали представители местной общественной организации «Прорвемся».

По словам участников акции, они хотят, чтобы их заметил президент Украины Владимир Зеленский. Также они надеются, что будет возможность задать Зеленскому вопрос. Участники акции не будут пытаться перекрыть проезд.

Судя по фото, там собралось около 10 человек. В своем большинстве это молодые люди.

11:22 По информации местных СМИ, Зеленский планирует посетить в 12:30 Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, которое находится на улице Сумской, 134.

11:17 Как известно, ранее Кабмин согласовал нардепа от «Слуги народа» Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА.

Алексей Кучер

Сейчас Харьковскую ОГА возглавляет Юлия Светличная. В сентябре она была переназначена Владимиром Зеленским на эту должность. А 8 октября она подала декларацию в качестве претендента на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Справка

Алексей Кучер родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области.

Учился в Харьковском педагогическом университете имени Сковороды по специальности «Физическое воспитание», а затем в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».

До августа 2019 года работал адвокатом, проживал в Харькове.

Избран в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области от партии «Слуга народа». В Раде Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета ВР по вопросам правовой политики.